"الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تكمل جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.. وشملت الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم، وصيانة التكييف والإنارة، ودورات المياه، وتهيئة كونترات التوعية الإسلامية وكبائن الفتوى، وتفعيل الشاشات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانيين على مراقبة أعمال الصيانة ورفع التقارير بشكل فوري.