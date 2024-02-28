في ذكرى التأسيس.. "الفضيل" يشيد بالإمام محمد بن سعود في بناء الدولة السعودية وصولاً إلى الملك المؤسس وأبنائه

الجدير بالذكر أن الدكتور زيد الفضيل هو أحد أعلام التاريخ في السعودية، واسم لامع في سماء الثقافة، وكذلك الإعلام؛ لما له من تجارب إعلامية ناجحة؛ إذ قدم في الماضي برنامج بعنوان (مدارات) عبر أثير إذاعة جدة، كما كان له برنامج تلفزيوني بعنوان (ذاكرة إنسان) على القناة الثقافية السعودية، إضافة إلى أنه نشر مقالاته في العديد من الصحف، ونظم أيضًا مؤتمرات وفعاليات ثقافية داخل السعودية وخارجها، وكانت له مشاركات لا حصر لها في الكثير من الأمسيات والملتقيات التي دارت حول الفلسفة والتاريخ والثقافة.