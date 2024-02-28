في ذكرى التأسيس.. "الفضيل" يشيد بالإمام محمد بن سعود في بناء الدولة السعودية وصولاً إلى الملك المؤسس وأبنائه

احتفى صالون المهرة الثقافي بجدة، بالتعاون مع الشريك الأدبي، بذكرى يوم التأسيس، من خلال أمسية ثقافية بعنوان "التأسيس: من دولة المدينة إلى مدينة الدولة"، قدَّمها الدكتور زيد الفضيل، مدير البرنامج الثقافي بمركز الخليج للأبحاث. ونظمت الأمسية الكاتبة الصحفية إيمان بدوي، التي أعربت عن سعادتها بهذه الأمسية التي تنم عن مناسبة غالية على قلب كل سعودي أصيل.
وتحدَّث "الفضيل" عن أهمية يوم التأسيس في وجدان أبناء الوطن، كما تطرق إلى الرؤية التي انطلق منها المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود في بنائه للدولة.
وأشار إلى كيفية مساهمة الدولة السعودية في لَمّ شتات أبناء الجزيرة العربية من بعد طول الشتات، إضافة إلى الأثر الإيجابي لذكرى يوم التأسيس على الأفراد والمؤسسات.
وأبحر الفضيل في مشاهد تاريخية، عكست صور الفخر والعز والانتماء، وباحت ببطولات عظيمة خالدة في تاريخ الدولة السعودية.
وكشف "الفضيل" عن الهمة العالية التي امتلكت لباب قادة الدولة السعودية منذ عهد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، ومن بعده خلفاؤه، مرورًا بالمؤسس الثاني الإمام تركي بن عبدالله ابن الإمام محمد بن سعود، وصولاً إلى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل ابن الإمام تركي بن عبدالله ابن الإمام محمد بن سعود، ومن بعده خلفاؤه، وقوفًا على هذا العهد المبارك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور زيد الفضيل: "هذه الهمة التي وحدت أرجاء الجزيرة العربية، وأخرجتها من حالة الشتات والتجزئة إلى حالة الوحدة والاتحاد الكاملين؛ وبالتالي كان انتقالنا من بعد قرون من مفهوم دولة المدينة بجزرها المتباعدة والضعيفة إلى مفهوم المدينة المتحدة مع أخواتها في ركاب دولة واحدة، تحظى بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.. وهي نعمة نسأل الله أن يديمها ونشكره عليه".
حضر الأمسية السفير عصام الثقفي الذي أشاد بطرح الفضيل، وقال: "استمتعنا بما قدَّم لنا د. زيد في هذه الأمسية الثرية التي دارت حول ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، ونفخر بأن دولتنا الغالية من أكثر الدول التي لها عمق تاريخي مشهود وبارز".
كما حضر نخبة من المثقفين والإعلاميين الذين أكدوا أنها أمسية مثمرة، استفادوا منها الكثير.
الجدير بالذكر أن الدكتور زيد الفضيل هو أحد أعلام التاريخ في السعودية، واسم لامع في سماء الثقافة، وكذلك الإعلام؛ لما له من تجارب إعلامية ناجحة؛ إذ قدم في الماضي برنامج بعنوان (مدارات) عبر أثير إذاعة جدة، كما كان له برنامج تلفزيوني بعنوان (ذاكرة إنسان) على القناة الثقافية السعودية، إضافة إلى أنه نشر مقالاته في العديد من الصحف، ونظم أيضًا مؤتمرات وفعاليات ثقافية داخل السعودية وخارجها، وكانت له مشاركات لا حصر لها في الكثير من الأمسيات والملتقيات التي دارت حول الفلسفة والتاريخ والثقافة.