ثُقب بالجمجمة سَرّب سائل الدماغ.. هكذا أنقذت حياة خمسيني في "سلمان الطبية"

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر لقسم الطوارئ في وضع صحي حرج وهو يعاني من سَيَلان السائل الدماغي من الأنف؛ حيث تم على الفور إجراء الفحوصات السريرية التي بيّنت وجود ثقب في قاع الجمجمة مع تورم داخل البطينيات الدماغية.