ثُقب بالجمجمة سَرّب سائل الدماغ.. هكذا أنقذت حياة خمسيني في "سلمان الطبية"

أنهى فريق طبي في المدينة المنورة، معاناة مريض خمسيني من ثقب في قاع الجمجمة تسبب له في تسرب للسائل الدماغي بعملية منظار استغرقت 3 ساعات.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر لقسم الطوارئ في وضع صحي حرج وهو يعاني من سَيَلان السائل الدماغي من الأنف؛ حيث تم على الفور إجراء الفحوصات السريرية التي بيّنت وجود ثقب في قاع الجمجمة مع تورم داخل البطينيات الدماغية.
وعند استرجاع تاريخه الطبي تَبَين أن المريض عانى من توابع حادث مروري قديم أدى إلى انخساف في قاع الجمجمة، ثم تطورت الحالة بسبب وجود ورم في داخل البطينيات الدماغية؛ الأمر الذي أدى إلى انحباس في مجرى السائل الدماغي وارتفاع الضغط داخل الجمجمة.
وقد اتخذ الفريق الطبي المشترك في تخصص الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان الطبية، قرارًا بإجراء عملية لإزالة الورم وترقيع قاع الجمجمة؛ من خلال تحديد موقع الثقب عن طريق جهاز الملاحة الدماغي في عملية تكللت بالنجاح، وأكد الفريق الطبي المعالج أن الحالة الصحية للمريض استقرت، وأنه يواصل مرحلة النقاهة في المستشفى.