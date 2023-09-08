مستهدفات "رؤية 2030" وأولويات رئاسة الهند مجموعة الـ20.. توافُق وقواسم مشتركة

وبالنسبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فإن السعودية تشيد حاليًا مصنع نيوم للهيدروجين الأخضر، وهو أكبر منشأة تجارية في العالم على مستوى المرافق الصناعية التي تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وسيبدأ التشغيل في عام 2026 بطاقة إنتاجية 600 طن متري من الهيدروجين الأخضر يوميًّا إسهامًا من السعودية في معالجة ظاهرة التغير المناخي وحماية البيئة، إضافة إلى مبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".