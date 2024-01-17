"المراعي" تنظم مؤتمرها الأول حول التغذية العلاجية لكبار السن

وفي هذا السياق، قال عبدالله البدر: " لقد آمنت شركة المراعي دائمًا بالدور الحيوي الذي تلعبه التغذية العلاجية في تغيير حياة الناس، ومؤتمر "المراعي الأول حول التغذية العلاجية لكبار السن" هو شهادة على التزامنا الثابت بتعزيز الرعاية الصحية وإثراء حياة الناس، وتعزيز دور الشركة المتنامي في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة وفقا لمستهدفات رؤية 2030.".