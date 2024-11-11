شركة NHC تعلن عن 3 مشاريع ريادية في الرياض وجدة والمدينة المنورة

وفي مدينة جدة، أعلنت NHC عن تطوير مشروع “الجوهرة أويسز” الذي يمتد على مساحة تزيد عن 94 ألف متر مربع للمكاتب و15 ألف متر مربع مخصصة للفنادق، ويضم مراكز رياضية وترفيهية ومراكز تسوق. يهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة متعددة الاستخدامات تسهم في دعم الأعمال وتقديم خيارات ترفيهية وسكنية متكاملة.