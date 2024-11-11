شركة NHC تعلن عن 3 مشاريع ريادية في الرياض وجدة والمدينة المنورة

أعلنت (NHC) عن إطلاق ثلاث مشاريع استثمارية ريادية تتوزع على مدن الرياض، وجدة، المدينة المنورة، في إطار استراتيجيتها لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري. وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود الشركة لتوفير وجهات عمرانية متنوعة تجمع بين السكن والعمل والترفيه.
يقع المشروع الأول “بوليفارد خزام” في مدينة الرياض، والذي يُعد أطول بوليفارد تجاري في المملكة بطول 3.5 كيلومترات، ما يجعله وجهة ترفيهية وتجارية فريدة من نوعها تهدف إلى الارتقاء بالحياة وتحقيق تطلعات سكان العاصمة وزوارها.
وفي مدينة جدة، أعلنت NHC عن تطوير مشروع “الجوهرة أويسز” الذي يمتد على مساحة تزيد عن 94 ألف متر مربع للمكاتب و15 ألف متر مربع مخصصة للفنادق، ويضم مراكز رياضية وترفيهية ومراكز تسوق. يهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة متعددة الاستخدامات تسهم في دعم الأعمال وتقديم خيارات ترفيهية وسكنية متكاملة.
وفي المدينة المنورة، تعتزم NHC تطوير مشروع “واحة الدار” بمساحة 154.228 ألف متر مربع يهدف يهدف إلى إنشاء وجهة سكنية وترفيهية مستدامة تتماشى مع الطابع الثقافي والروحاني للمدينة، مما يوفر لسكانها وزوارها تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والاستدامة.
وأكدت NHC أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤيتها لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في القطاع العقاري، وتقديم وجهات نوعية تواكب تطلعات المجتمع وتدعم أهداف التنمية الوطنية.