الخثلان يحسمها شرعًا: التلصص على جوال الغير "تجسّس" وانتهاك صريح للخصوصية

وأوضح الشيخ الخثلان، في مقطع فيديو متداول، ردًا على سؤال حول ما يفعله بعض الناس عند الجلوس بجوار شخص يستخدم هاتفه، حيث يسترق الآخر النظر إلى شاشة الجوال، أن هذا الفعل غير جائز إذا لم يكن صاحب الهاتف راضيًا، مشددًا على أن الهاتف الجوال له خصوصية تامة لا يجوز التعدي عليها.