جازان .. 521 جولة رقابية تضبط 427 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

ويأتي تنفيذ هذه الحملة استكمالًا لجهود فرع الوزارة في شهر أكتوبر الماضي، التي شملت حملةً رقابيةً على امتثال التراخيص خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر 2025، نفّذت خلالها (1057) جولة رقابية، شملت (559) محلًا، و(216) مبسطًا، و(39) سوقًا، و(19) مسلخًا، و(224) حظيرة، وأسفرت عن توجيه (745) إنذارًا للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات النظامية.