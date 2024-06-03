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وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي ويؤكدان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك

بحثا الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والجهود المبذولة بشأنها
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، بمقر وزارة الخارجية الكويتية في الكويت.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التقدم والرفاه.

وتم بحث الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية
عبدالله علي اليحيا
وزير خارجية دولة الكويت
ر فيصل بن فرحان بن عبدالله

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