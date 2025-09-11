تعرّف على تعويضات المستهلكين في دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

• الانقطاع المخطط: يجب إشعار المستهلك قبل يومين على الأقل من أي انقطاع مجدول مثل أعمال الصيانة، وفي حال عدم الإشعار يُعوض 100 ريال. أما إذا تأخرت إعادة الخدمة لأكثر من 6 ساعات، يُعوض المستهلك 200 ريال و50 ريالًا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.