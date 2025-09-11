تعرّف على تعويضات المستهلكين في دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

أطلقت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء حملة توعوية للتعريف بدليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعروف بالمعايير المضمونة)، وذلك بعد أن قامت مؤخرًا بتحديثه ليكون مرجعًا محفزًا لمقدمي الخدمة في رفع مستوى الأداء، وحماية حقوق المستهلكين من خلال تعويضهم عند الإخلال بالمعايير الزمنية أو الفنية المحددة.
وأكدت الهيئة أن التعويضات تُصرف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الحالة دون الحاجة إلى تقديم طلب أو شكوى، سواء عبر إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية أو من خلال التحويل المصرفي المباشر. ويُطبق هذا النظام على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو التوزيع والبيع بالتجزئة، ويشمل جميع فئات المستهلكين بلا استثناء.
• تسجيل العداد أو إلغاؤه: يجب التنفيذ خلال 3 أيام عمل، وفي حال التأخير يُعوض طالب الخدمة بمبلغ 100 ريال، إضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه .
• طلبات الإيصال أو التعديل: التنفيذ خلال 20 إلى 60 يوم عمل حسب شبكة الجهد، وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة، يُعوض المستهلك 400 ريال، و20 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
• إعادة الخدمة بعد السداد: عند فصل الخدمة بسبب عدم السداد ثم تم السداد، يجب الإعادة خلال ساعتين، وإلا يستحق المستهلك 100 ريال و100 ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
• الفصل غير النظامي: يُعوض المستهلك 500 ريال مع إعادة الخدمة الكهربائية حالاً. إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بالأوقات أو الحالات التي يحظر فيها الفصل.
• شكاوى الفواتير: يجب الرد التفصيلي خلال 5 أيام عمل، وإذا تأخر مقدم الخدمة، يُعوض المستهلك 100 ريال و50 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
• الانقطاع المخطط: يجب إشعار المستهلك قبل يومين على الأقل من أي انقطاع مجدول مثل أعمال الصيانة، وفي حال عدم الإشعار يُعوض 100 ريال. أما إذا تأخرت إعادة الخدمة لأكثر من 6 ساعات، يُعوض المستهلك 200 ريال و50 ريالًا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
• الانقطاع الطارئ: عند حدوث عطل طارئ، يجب إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وفي حال التأخر عن 3 ساعات يُعوض المستهلك 50 ريالًا و50 ريالًا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
• الانطفاء الشامل: إذا انقطعت الخدمة بشكل كامل عن مدينة أو محافظة ولم تُعد خلال 6 ساعات، يُعوض المستهلك بمبلغ يصل إلى 1000 ريال كحد أقصى.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار مسؤوليتها التنظيمية لرفع مستوى وعي المستهلكين بحقوقهم، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية، وتحفيز مقدمي الخدمة على تحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل. كما دعت المستهلكين إلى الاطلاع على تفاصيل الدليل عبر موقعها الإلكتروني www.sera.gov.sa، والتواصل معها في حال عدم الرضا عن الخدمة من خلال الرقم المجاني (19944) أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.