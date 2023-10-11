بقيمة 4.572 مليار ريال.. "إي إف چي هيرميس" تُتِم خدماتها الاستشارية لصفقة طرح "أديس القابضة"

وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي إف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة "لومي للتأجير" في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" وشركة "أدنوك للغاز بي إل سي" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة "أبراج لخدمات الطاقة" في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة "الأنصاري للخدمات المالية" في سوق دبي المالي (DFM).