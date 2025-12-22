تركي آل الشيخ يحصد لقب "Promoter of the Year" لعام 2025 من مجلة Boxing News العالمية

حصد معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، لقب “Promoter of the Year” لعام 2025، وذلك ضمن جوائز مجلة Boxing News البريطانية المتخصصة في رياضة الملاكمة، تقديرًا لدوره البارز وتأثيره المتنامي في صناعة الملاكمة عالميًا.
ويُعد معالي المستشار من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الملاكمة خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهمت رؤيته وشراكاته الدولية في إعادة صياغة مشهد النزالات الكبرى، ورفع معايير التنظيم، وتعزيز القيمة الرياضية والإعلامية للأحداث العالمية.
وجاء هذا التكريم عقب عام استثنائي شهد تنظيم ودعم عدد من أبرز النزالات العالمية، كان لموسم الرياض ومعالي المستشار دور محوري فيها، من بينها النزال العالمي الذي جمع ساول كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد في لاس فيغاس، والذي صُنف كأحد أكبر نزالات العام وحظي بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى العالم.
كما شهد شهر نوفمبر 2025 إقامة نزالين بارزين ضمن أحداث الملاكمة العالمية المرتبطة بموسم الرياض، أولهما النزال العالميUnfinished Business ، الذي أقيم في لندن وجمع كريس يوبانك جونيور، وكونور بين، على ملعب توتنهام هوتسبير، في أمسية تاريخية أعادت إحياء واحدة من أشهر المنافسات في الملاكمة البريطانية، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية دولية.
وامتد هذا الزخم إلى دعم وتمكين المواهب الصاعدة، من خلال بطولة WBC Boxing Grand Prix التي أُقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، وأسهمت في إتاحة المجال للشباب والناشئين، وربطهم بمسار تنافسي عالمي يعزز مستقبلهم في رياضة الملاكمة.
وتُعد مجلة Boxing News من أقدم وأعرق المجلات المتخصصة في الملاكمة عالميًا، إذ تأسست عام 1909 في المملكة المتحدة، وتُعد مرجعًا مهنيًا معتمدًا لدى الملاكمين، والاتحادات، والمروجين لرياضة الملاكمة حول العالم، ما يجعل هذا اللقب تقديرًا دوليًا رفيع المستوى، ويؤكد أن هذا الإنجاز ليس عاديًا، بل اعترافًا بثقل التأثير وحجم الدور.