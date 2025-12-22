تركي آل الشيخ يحصد لقب "Promoter of the Year" لعام 2025 من مجلة Boxing News العالمية

وتُعد مجلة Boxing News من أقدم وأعرق المجلات المتخصصة في الملاكمة عالميًا، إذ تأسست عام 1909 في المملكة المتحدة، وتُعد مرجعًا مهنيًا معتمدًا لدى الملاكمين، والاتحادات، والمروجين لرياضة الملاكمة حول العالم، ما يجعل هذا اللقب تقديرًا دوليًا رفيع المستوى، ويؤكد أن هذا الإنجاز ليس عاديًا، بل اعترافًا بثقل التأثير وحجم الدور.