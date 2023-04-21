"أمير الشرقية" يرفع باسمه ونيابة عن الأهالي التهنئةَ للقيادة الرشيدة

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة، صباح اليوم الجمعة؛ المهنّئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذين قدموا لتهنئته بهذه المناسبة.
وفي بداية اللقاء رفع أمير المنطقة باسمه ونيابة عن الأهالي، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسموّ ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهم الله، بهذه المناسبة السعيدة.
وقال: "يسعدني أن ألتقي بكم في أول أيام عيد الفطر المبارك؛ هذه المناسبة السعيدة بعد نهاية شهرٍ فضيل، نسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال من الجميع، وأن يديم علينا نِعم الأمن والأمان والرخاء والنماء والاستقرار".
وأضاف: "يسرني أن أهنئكم بهذه المناسبة، وأسال الله أن تستمرّ الأعياد والمناسبات السعيدة في هذه البلاد في ظل قيادتنا الحكيمة، حفظها الله.
حضر الاستقبالَ الأميرُ محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووكيلُ إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من المسؤولين، وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.