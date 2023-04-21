"أمير الشرقية" يرفع باسمه ونيابة عن الأهالي التهنئةَ للقيادة الرشيدة

حضر الاستقبالَ الأميرُ محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووكيلُ إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من المسؤولين، وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.