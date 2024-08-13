متاجر الأندية في "سيتي ووك" تستهوي زوار موسم جدة 2024

تشهد متاجر الأندية الرياضية السعودية خلال مشاركتها ضمن فعاليات (موسم جدة 2024)، حضوراً كثيفاً من قبل عشاق كرة القدم والمشجعين، وحظيت متاجر أندية (الهلال والاتحاد والأهلي)، خلال مشاركتها في منطقة (سيتي ووك) بإقبال كبير من قبل زوار الموسم، وتفننت المتاجر الثلاثة بعرض أجود أنواع القمصان لأنديتها على وجه الخصوص، والإكسسوارات بشكل عام، حيث قدمت للمشجعين تجربة متكاملة لكل ما يخص ناديهم المفضل.