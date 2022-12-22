محليات

تقليصًا لأمد التقاضي.. مجلس القضاء الإداري يوافق على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة

ليكون 150 يومًا من تاريخ قيد الدعوى في المحاكم الإدارية
رئيس ديوان المظالم خالد بن محمد اليوسف
رئيس ديوان المظالم خالد بن محمد اليوسف
واس
واس

وافق مجلس القضاء الإداري في جلسةٍ عقدها مؤخراً برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة ليكون (150) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في المحاكم الإدارية، و(120) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في محاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن هذا التعديل جاء ليؤكد ما توصل إليه ديوان المظالم، من رفع كفاءة وجودة القضاء الإداري كأول مستهدفات استراتيجيته، وما أسهمت به النقلة النوعية لرقمنة وتوحيد إجراءات أعمال التقاضي وخدماته.

رئيس ديوان المظالم
مجلس القضاء الإداري
خالد اليوسف

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org