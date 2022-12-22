تقليصًا لأمد التقاضي.. مجلس القضاء الإداري يوافق على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة

وافق مجلس القضاء الإداري في جلسةٍ عقدها مؤخراً برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة ليكون (150) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في المحاكم الإدارية، و(120) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في محاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.