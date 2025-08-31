من البحر إلى القمم.. جازان تُبهر الزوار بتنوعها الطبيعي وتجربتها الفريدة
في إطار تنامي الإقبال على الوجهات السياحية الداخلية، تبرز منطقة جازان كإحدى أبرز مناطق الجذب السياحي في المملكة، بفضل تنوع تضاريسها الذي يمنح الزائر تجربة سياحية وترفيهية شاملة ومتميزة.
وتتوزع ملامح جازان الطبيعية بين الجزر، والسواحل البحرية، والمرتفعات الجبلية، والغابات الكثيفة، مما يوفر باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، ويجعل من زيارتها تجربة لا تُنسى على مدار العام.
وتقدّم المنطقة فعاليات متعددة تشمل الرحلات الجبلية، والتجوال على الكورنيش، وزيارة القرى التراثية التي تعكس نمط حياة السكان المحليين وتاريخهم العريق، إضافة إلى الأسواق والمهرجانات التي تعرض الحرف والمنتجات المحلية، ما يعزز تجربة الزائر ثقافيًا وترفيهيًا.
وتسعى الجهات المختصة في جازان إلى دعم السياحة المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الفعاليات والمبادرات التي تبرز أصالة التراث الجازاني، بما يسهم في ترسيخ موقع المنطقة كوجهة متكاملة للباحثين عن الترفيه والمعرفة وسط الطبيعة.