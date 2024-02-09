في أول نصف ساعة.. حجز كامل وحدات "مرسية زون 4" المرحلة الأولى بمبيعات تتجاوز نصف مليار ريال

جدير بالذكر، تجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في ضاحية خزام 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال، وكشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، حيث إن الشركة الوطنية للإسكان تقدم من خلال ضواحيها خيارات سكنية متنوعة في وجهات عمرانية متكاملة تجعل رفاهية الأفراد والأسر في مقدمة أولوياتها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.