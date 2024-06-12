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طقس المشاعر المقدّسة.. الحرارة تصل إلى 36 بمكة المكرّمة وسرعة الرياح 14 - 36 كم/ساعة

درجة الحرارة في المدينة المنوّرة 34 درجة وفي جدة بلغت 31
طقس المشاعر المقدّسة.. الحرارة تصل إلى 36 بمكة المكرّمة وسرعة الرياح 14 - 36 كم/ساعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرّمة وجدة وصحواً على المدينة المنوّرة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 36 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية نهاراً؛ تتحوّل ليلاً إلى شمالية شرقية، وتكون سرعة الرياح 14 - 36 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة 34 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى غربية جنوبية، بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 31 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية؛ تتحول بسرعة 20 - 40 كم/ساعة.

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المشاعر المقدسة
درجات الحرارة
طقس المشاعر المقدسة

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