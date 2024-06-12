طقس المشاعر المقدّسة.. الحرارة تصل إلى 36 بمكة المكرّمة وسرعة الرياح 14 - 36 كم/ساعة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 36 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية نهاراً؛ تتحوّل ليلاً إلى شمالية شرقية، وتكون سرعة الرياح 14 - 36 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة 34 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى غربية جنوبية، بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 31 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية؛ تتحول بسرعة 20 - 40 كم/ساعة.