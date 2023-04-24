ما الأودية التي تخترق الطائف.. ومساراتها التاريخية "الحميدي" يوضح؟

وأضاف "الحميدي" قائلاً: وذلك وادي العقيق: ويبدأ من جبال الغمير غربًا مرورًا بحي الخالدية جوار مبنى إمارة محافظة الطائف ثم حي العقيق ثم حي الفيصلية ثم حي المليساء ثم حي القيم " حيث يتغير اسمه إلى وادي القيم" ثم من أسفل الكوبري الرابط بين طريق المطار وطريق السيل ثم يتجه شرق الحوية ويخترق حي الرويدف "حيث يتغير اسمه إلى وادي شِرْب" إلى أن ينتهي بالتقائه مع وادي وج قريبًا من كوبري عشيرة، وقد تم البدء في إنشاء مجرى لاحتوائه وما زال العمل قائمًا وأيضًا وادي صعب: ويبدأ من ديار قريش الطائف مخترقًا قلب مخطط الوسام ويلتقي مع وادي وج في بداية حي المثناة عند مسجد الكوع "وهو قصير لكن أخطرها على السكان".