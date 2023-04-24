ما الأودية التي تخترق الطائف.. ومساراتها التاريخية "الحميدي" يوضح؟

كشف الباحث والمؤرخ خالد الحميدي أن كثيرًا من الأودية التي تخترق بعض أحياء الطائف مع تتبع مساراتها التاريخية، وذلك بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها محافظة الطائف وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
وبيّن "الحميدي" عبر حسابه على تويتر أنه هناك بعض الأودية التي تخترق الطائف منها ؛ وادي وَج : ويبدأ جنوبًا من ديار الطلحات والخُلد من هذيل "قرية الغريف وجبل علوان ودَكَا" مرورًا بجبل بَرَد وديار قريش الطائف"حيث يُسمى وادي الخرَّار والمخاضة" ثم الوهط حيث سد عكرمة ثم يتجانب جاعلاً حي الوسام عن جنوبه الشرقي ثم يخترق قلب الطائف عند حي المثناة " حيث يسمى طريق وادي وج.
وتابع "الحميدي" مرورًا بأكبر أحياء الطائف والتي من الممكن أن يشكل خطرًا عليها "حوايا ، الشهداء ، شهار ، القمرية ، الجال ، جبرة" وكل ذلك عبر عبّارات من تحت الأرض إلى أن يظهر مجددًا بعد دوار حي القَلت حي يواصل متعرجًا بين الجبال"ويتغير اسمه الى وادي العرج" قاطعًا طريق سيسد "جامعة الطائف الجديدة وهنا يكمن الخطر" ثم يتجه شمالاً جاعلاً حي الرميدة ومخططات جليل عن شرقه ثم موقع سوق عكاظ إلى أن ينتهي في سهل رُكبة شمالاً قريبًا من العطيف وقرية العدل.
وأضاف "الحميدي" قائلاً: وذلك وادي العقيق: ويبدأ من جبال الغمير غربًا مرورًا بحي الخالدية جوار مبنى إمارة محافظة الطائف ثم حي العقيق ثم حي الفيصلية ثم حي المليساء ثم حي القيم " حيث يتغير اسمه إلى وادي القيم" ثم من أسفل الكوبري الرابط بين طريق المطار وطريق السيل ثم يتجه شرق الحوية ويخترق حي الرويدف "حيث يتغير اسمه إلى وادي شِرْب" إلى أن ينتهي بالتقائه مع وادي وج قريبًا من كوبري عشيرة، وقد تم البدء في إنشاء مجرى لاحتوائه وما زال العمل قائمًا وأيضًا وادي صعب: ويبدأ من ديار قريش الطائف مخترقًا قلب مخطط الوسام ويلتقي مع وادي وج في بداية حي المثناة عند مسجد الكوع "وهو قصير لكن أخطرها على السكان".
وأشار "الحميدي" كذلك وادي مَسرّة: ويبدأ أيضًا من جبال الغمير وجبال مسرة جوار سد ثَلبة التاريخي مرورًا بحي مسرة محاذيًا طريق المؤتمرات جاعلاً معهد سلاح الإشارة عن جنوبه الشرقي إلى أن ينتهي بالتقائه مع سيل وادي العقيق عند حي الحمدة "المليساء" عند كوبري المؤتمرات، وأيضًا وادي لِيَّه: ويبدأ جنوبًا من ديار آل حِجَّة وجبال عُرَضة مرورًا بحي أم السباع عن شماله، ويخترق قرى العوفان والفعور والشنابرة والفتات والزوران ثم حي الرميدة متجانبًا عنه شرقًا ثم قرية جليل"، حيث يتغير اسمه إلى وادي جليل "ثم قرية العبيلا جوار قصر مروان التاريخي إلى أن تغور مياهه في سهل ركبة أيضًا عند قرى الجُفُر شمال الطائف.
واستطرد "الحميدي" بوادي نخب : ويبدأ غربًا من جبال حي الوشحاء "التومان جبل التلفزيون" والقراحين مرورًا بحي نخب "المعارض و الصناعية" ثم قرية وقدان إلى أن ينتهي بالتقائه مع وادي لية عند قرية خد الحاج شرقًا، مضيفا وادي الحويّة: ويبدأ من جبال رحاب مرورًا بحي المضباع وأبو عرنتب محاذيًا شارع ستين الحوية ثم حي المعترض إلى أن يلتقي بوادي شِرب.