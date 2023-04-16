3 مليارات دولار سنويًا... حجم استثمارات شركة "سنابل" لتمكين القطاعات الواعدة بالمملكة

وأكدت "سنابل" أنها في وضع مميز وقادر على اقتناص أكثر الفرص العالمية جاذبية والاستثمار فيها وتشجيعها، مما يزيد من مساهمة الشركة في النمو المتسارع، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.