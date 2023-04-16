3 مليارات دولار سنويًا... حجم استثمارات شركة "سنابل" لتمكين القطاعات الواعدة بالمملكة

جاء إتمام نقل (4%) من ملكية الدولة في شركة أرامكو السعودية إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ضمن جهود سمو ولي العهد في تنويع المنظومة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابياً على تطوير الاقتصاد السعودي وتمكين القطاعات الواعدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة بشكل وثيق مع شركات محفظته الاستثمارية، ومن ضمنها شركة سنابل للاستثمار، على تبني أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الحوكمة الداخلية للشركات، إذ تعتبر استراتيجية شركة سنابل للاستثمار مكملة لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارية وليس بديلاً عنها.
ويسهم نقل جزء من ملكية أصول الدولة في تعزيز أصول الصندوق وزيادة عوائده الاستثمارية، وشركات محفظته وتمكينهم من تحقيق استراتيجيتهم الاستثمارية وتمكين القطاعات الاستراتيجية وتنويع الاقتصاد الوطني.
وشركة سنابل للاستثمار هي شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويرأس مجلس إدارتها ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتلتزم "سنابل للاستثمار" بتوظيف رأسمال يبلغ حوالي 3 مليار دولار سنويًا في الاستثمارات الخاصة التي تشمل رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة.
وأكدت "سنابل" أنها في وضع مميز وقادر على اقتناص أكثر الفرص العالمية جاذبية والاستثمار فيها وتشجيعها، مما يزيد من مساهمة الشركة في النمو المتسارع، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.