فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة حول "الذكاء الاصطناعي في الإعلام"

وأكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي أهمية مثل هذه البرامج النوعية التي يحرص الفرع على تنفيذها؛ من أجل العمل على تطوير مهنة الصحافة، والاستفادة من كل المصادر المتنوعة، والإسهام في رفع الجانب العملي والمهني لدى الصحفيين.