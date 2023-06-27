"مزدلفة" مقصد الحاج بعد مغرب يوم عرفة.. تعرّف على مساحتها وحدودها

يستقبل "المشعر الحرام" أو "جمع" أو "مزدلفة" بعد مغرب الشمس من يوم عرفة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا فيها صلاة المغرب والعشاء ويبيتون فيها ليلة عيد الأضحى المبارك.
وتعدّ "مزدلفة" إحدى المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج؛ حيث تقع بين مشعرَيْ منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتَي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.
تسمى: "المزدلفة"؛ لأنّ الناس يقتربون فيها من منى؛ حيث يسمى هذا القرب ازدلافًا، وفي قول آخر: أنّها سميت بذلك لأنّ الحجاج يجتمعون في هذا الموضع في وقت الليل؛ إذ يسمى الاجتماع بالازدلاف، أو لأنّ الحجاج يزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه من خلال وقوفهم في عرفة، وازدلافهم منها إلى منى.
وتسمى مزدلفة: "جمعًا"؛ لأنه يتم فيها جمع النسك بين صلاة المغرب والعشاء والمشعر الحرام، وقيل لأنه يحرم فيه الصيد.
كما تسمى: المشعر الحرام؛ لأن فيها من معالم الدين، قال تعالى: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ."
وتقدر مساحة مزدلفة بأكثر من 13 كيلومترًا مربعًا، يحدّها من الغرب منى ضفة وادي محسر الشرقية، وهو واد صغير يمر بين منى ومزدلفة، ويعبره الحجاج على الطريق بين منى ومزدلفة، فيكون الوادي فاصلاً بينها وبين منى، ويحدها من الشرق ما يلي عرفات مفيض المأزمين، وهما جبلان بينهما طريق تؤدي إلى عرفات، بينما يحدها من الشمال الجبل وهو ثبير النصع، ويقال له أيضًا: جبل مزدلفة.
وفي مزدلفة عدد من الجبال؛ أهمها: جبل "قُزح" يقع بطرف مزدلفة من الجنوب غربي المشعر الحرام، وجبل "المريخيات"، وهي سلسلة جبلية تمتد من مزدلفة جنوبًا إلى وادي عُرنة وجبل "ثبير الأحدب"، وهو القسم الشمالي من جبل ثبير النصع، فثبير النصع جبل يشرف على مزدلفة من الشمال الشرقي، ويسمى شماله: جبل الأحدب، وجنوبه: جبل المرار.
كان من هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يبيت الحاج بمزدلفة ليلة العيد حتى يصلي الفجر، ثم يجلس يدعو بعد صلاة الفجر حتى يُسفر الجو، وقُبيل طلوع الشمس يدفع لمنى.
رخص النبي -عليه الصلاة والسلام- للنساء والصبيان والضعفاء والمرضى وكبار السن ومَن يرافقهم، بالانصراف من مزدلفة إلى منى ليلاً، ولهذا يجوز لهم الدفع من مزدلفة من منتصف الليل، وبعض العلماء يرى أن لهم الانصراف من مغيب القمر تلك الليلة (أي بعد مُضي ثلثي الليل)، كما فعلت أسماء -رضي الله عنها-.
لبيان وقت منتصف الليل، أو مغيب القمر ليلة العيد (العاشر من ذي الحجة) تمّ طرح ذلك على الفلكي والرائي عبدالله الخضيري؛ الذي قال: يهتم كثيرٌ من الحجاج، وخاصة الذين معهم نساء أو كبار سن، بالسؤال عن منتصف الليل وغياب القمر في مشعر مزدلفة ليلة العيد".
وأضاف الخضيري: "ستغرب الشمس في صعيد عرفات يوم عرفة الثلاثاء 9 ذي الحجة 27 يونيو الساعة 7:06 مساءً.. وفي مشعر مزدلفة سيكون منتصف الليل الساعة 11:41، وغروب القمر صبيحة يوم عيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو الساعة 1:14 بعد منتصف الليل".