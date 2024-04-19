رئيس "الغذاء والدواء" يزور هيئة العلوم الصحية السنغافورية وتعقد اجتماعات ثنائية

من جانبها، هنأت الدكتورة لينغ المملكة لتحقيقها مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، كأعلى مستوى في تصنيف المنظمة يمكن أن تحصل عليه أي جهة رقابية، معربة عن رغبتها في الاستفادة من تجربة الهيئة في هذا المجال.