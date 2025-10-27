إضافة خدمة الشحن "sja" التابعة لشركة "culines" إلى ميناء جدة الإسلامي

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر، بفضل موقعه الإستراتيجي، واحتوائه على 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ما يمنحه مكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم بدور فاعل في تعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري.