أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن "SJA" التابعة لشركة "CULINES" إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خارطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة، وتوسيع الفرص التجارية، والارتقاء بكفاءة التشغيل.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي، بميناء السخنة في مصر وميناء عدن في اليمن، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 900 حاوية قياسية.
ويأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر، بفضل موقعه الإستراتيجي، واحتوائه على 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ما يمنحه مكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم بدور فاعل في تعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري.