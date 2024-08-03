صرعت زوجين وأسقطت جسرًا واقتحمت منازل.. "هطولات جازان".. متى يحل البيان المرتقب؟!

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، يوم أمس، واستمرت في الهطول حتى ساعات الفجر، والتي جرت على إثرها أودية المنطقة؛ في غرق عدد من الشوارع واقتحام منازل مواطنين وإسقاط جسر على طريق أبو عريش - صبيا.
وتداول رواد مواقع التواصل صورًا تظهر الأضرار التي تسبّبت فيها السيول، وسجلت المنطقة حالتَيْ وفاة نهاية الأسبوع الماضي "مواطن وزوجته"، بعد أن جرفت سيول وادي مسلة بأحد المسارحة مركبتهما.
ومن المتوقّع أن تُصدر الجهات المعنية بيانًا يوضح تفاصيل الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة.
من جهتها جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة.
ونوهت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
فيما كثفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها، جهودَها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني.
وأوضحت الأمانة أن فرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة عالية واستجابة سريعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار، مؤكدةً جاهزية المضخات لسحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.