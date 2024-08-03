صرعت زوجين وأسقطت جسرًا واقتحمت منازل.. "هطولات جازان".. متى يحل البيان المرتقب؟!

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، يوم أمس، واستمرت في الهطول حتى ساعات الفجر، والتي جرت على إثرها أودية المنطقة؛ في غرق عدد من الشوارع واقتحام منازل مواطنين وإسقاط جسر على طريق أبو عريش - صبيا.