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في الذكرى العاشرة للبيعة.. "الربيش": الملك سلمان قائد استثنائي أعاد صياغة الوطن ونقل المملكة إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
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في الذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله -، أكد الكاتب الصحفي خالد الربيش أن كل مواطن سعودي يشعر بالفخر والعزة، لأن قائد البلاد "استثنائي" في إنجازاته وسيرته الذاتية. وأضاف أن المملكة قد شهدت تحت قيادته تحولاً غير مسبوق، حيث أعاد الملك سلمان صياغة الوطن على أسس قوية وثوابت راسخة، في ظل رؤية 2030 التي نجحت في تحقيق أهدافها الطموحة.

قائد "استثنائي" في إنجازاته وسيرته الذاتية

وفي مقال بعنوان "قائد استثنائي" في افتتاحية صحيفة "الرياض"، قال الربيش إن الذكرى العاشرة للبيعة هي مناسبة للاحتفاء بقائد قدم الكثير للوطن والمواطن على مدى عقود طويلة من الخدمة في المناصب المختلفة التي تولاها حتى وصوله إلى منصب "ملك المملكة العربية السعودية". وأكد أن الملك سلمان يعد قائدًا استثنائيًا بأعماله وإنجازاته العظيمة.

إعادة صياغة الوطن تحت مظلة رؤية 2030

تحدث الربيش عن الدروس المستفادة من مسيرة الملك سلمان، مشيرًا إلى أن حكمته ساهمت في إعادة صياغة الوطن وبناء مرتكزات قوية قادت المملكة إلى تحقيق نجاحات كبيرة في إطار رؤية 2030، التي نجحت في تحقيق تطلعات المملكة وأهدافها الطموحة على جميع الأصعدة.

الطفرة الاقتصادية أكبر إنجازات الرؤية

وعن رؤية 2030، أشار الربيش إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة هي من أكبر إنجازات الرؤية. فقد رسخت هذه الطفرة مسارات التنمية من خلال خطوات جريئة وحكيمة وجه بها الملك سلمان، بدأت بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، مما أدى إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على مصادر دخل متنوعة بعيدًا عن النفط، وهو ما نال إشادة العالم والمؤسسات الدولية.

العالم يراقب إنجازات المملكة المتلاحقة والسريعة

اختتم الربيش مقاله بالإشارة إلى أن العالم يراقب بترقب ما تحققه المملكة من إنجازات متلاحقة في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والخدمات العامة. وأكد أن المملكة تحت قيادة الملك سلمان لن تحيد عن طريق التغيير والتحديث حتى تحقق كل طموحاتها وتكون في مقدمة الدول المتطورة.

الملك سلمان بن عبد العزيز
الكاتب الصحفي خالد الربيش
ذكرى البيعة العاشرة

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