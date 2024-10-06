في الذكرى العاشرة للبيعة.. "الربيش": الملك سلمان قائد استثنائي أعاد صياغة الوطن ونقل المملكة إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار

وعن رؤية 2030، أشار الربيش إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة هي من أكبر إنجازات الرؤية. فقد رسخت هذه الطفرة مسارات التنمية من خلال خطوات جريئة وحكيمة وجه بها الملك سلمان، بدأت بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، مما أدى إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على مصادر دخل متنوعة بعيدًا عن النفط، وهو ما نال إشادة العالم والمؤسسات الدولية.