وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من "الرشوة"

وأشار توجيه "آل الشيخ" إلى أهمية بيان تحريم الشرع لجريمة الرشوة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وبيان خطرها وضررها على الفرد والمجتمع، ووجوب الإبلاغ عن الراشين والمرتشين، وتذكير أفراد المجتمع بخطورة أكل المال الحرام، فعن كعب بن عُجْرةَ -رضي الله عنه- أن رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: "لا يربو لحمٌ نبَت من سُحتٍ، إلا كانت النارُ أولى به".