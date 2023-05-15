وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من "الرشوة"

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، كافة خطباء الجوامع في مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 1444/10/29هـ للتحذير من جريمة "الرشوة".
وتضمّن التوجيه ضرورة بيان أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد لعن من فعلها، فعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: (لعَنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّاشيَ والمُرتشيَ).
وأشار توجيه "آل الشيخ" إلى أهمية بيان تحريم الشرع لجريمة الرشوة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وبيان خطرها وضررها على الفرد والمجتمع، ووجوب الإبلاغ عن الراشين والمرتشين، وتذكير أفراد المجتمع بخطورة أكل المال الحرام، فعن كعب بن عُجْرةَ -رضي الله عنه- أن رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: "لا يربو لحمٌ نبَت من سُحتٍ، إلا كانت النارُ أولى به".
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، واستفادة من أهمية خطبة في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها.