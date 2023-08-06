المدينة المنوّرة.. تسجيل أكثر من 5 آلاف سجل تجاري بنهاية الربع الثاني 2023م

وأوضحت الإحصائية أن السجلات التجارية النشطة لمنتسبي غرف: العلا، والحناكية، والمهد، وخيبر، هي لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والمطاعم، والإعاشة، والمقاولات، والخدمية، والصناعية، وورش صيانة المركبات، والأنشطة السياحية، والنقل، والتخزين، والعقارية، والمهنية، والزراعية، والتأجير، والاتصالات والمعلومات، والفنية، والترفيهية، والصحية، والخدمات الاجتماعية والتعدينية والتعليمية والمالية.