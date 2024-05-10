منظومة متكاملة وخطة عمل شاملة لـ"شؤون الحرمين" لصلاة الجمعة بالحرم

ويُستهلك أكثر من 80000 لتر من المطهرات الصديقة للبيئة لغسيل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، وتشغيل 500 معدة وآلة للمشاركة في أعمال الغسيل على مدار اليوم، وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بـ 2000 لتر يوميًا بأجود أنواع المعطرات التي جلبت خصيصاً للمسجد الحرام, إضافة إلى تشغيل 110 فواحات معطرة جدارية داخل التوسعة والمسعى بأدواره، وتوزيع أكثر من 2000 حاوية نفايات صغيرة وكبيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى النظافة.