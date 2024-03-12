"الصناعة" تنفّذ 1124 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال فبراير الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الجولات الرقابية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 334 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و171 جولة في المنطقة الشرقية، و155 جولة في منطقة مكة المكرمة، و99 جولة في منطقة المدينة المنورة، و85 جولة في منطقة عسير، و72 جولة في منطقة القصيم، إضافة إلى 64 جولة على المواقع التعدينية في منطقة تبوك، و39 جولة في منطقة جازان، و30 جولة في منطقة نجران، كما شملت 25 جولة على منطقة الباحة، و20 جولة على منطقة الحدود الشمالية، و18 جولة على منطقة حائل، و12 جولة في منطقة الجوف.