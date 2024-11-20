"الصمعاني" يبحث سبل التعاون مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

وأكد الدكتور "الصمعاني" التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.