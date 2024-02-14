أكثر من 5600 مستفيد من البرامج التدريبية بالمركز السعودي للمراجعة المالية خلال 2023

كما نظّم المركز خلال العام الماضي (12) ورشة عمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حضرها حوالى (2200) مختص، إضافة إلى تنظيم المنتدى السنوي الرابع للمراجعة الداخلية تحت عنوان "تحديات المراجعة الداخلية في القطاع العام في ظل التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي"، ومنتدى "دور المراجع في ضمان صحة وموثوقية التقارير غير المالية"؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، إضافة إلى عقد ورشتي عمل لمنسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول العربية؛ بهدف التقارب المهني وتبادل التجارب والخبرات مع منسوبي تلك الأجهزة.