"التميمي": المملكة تعمل على تعزيز دورها القيادي العالمي في قطاع الفضاء

وأكد أن قطاع الفضاء العالمي يشهد نموًا متسارعًا حيث يتوقع أن يتجاوز حجمه تريليوني دولار بحلول عام 2035 بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويًا، موضحًا معاليه أن الدول المساهمة بشكل كبير في هذا القطاع تمتلك موارد وخبرات يمكن تسخيرها لدعم البرامج الفضائية الخاصة بالدول الناشئة، مما يساعدها على بناء قدراتها والإسهام في استكشاف الفضاء.