رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يرصد جاهزية مرافق مشروع الإفادة من الهدي
وقف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، على جاهزية مرافق ومجمعات التشغيل لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، والتأكد من كفاءتها استعداداً لتنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام، الذي يبدأ بعد شروق شمس يوم غد العاشر من ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق.
واستمع إلى شرح عن خطة العمل من بداية تنفيذ النسك، إلى أن يتم تغليفها وتوزيعها على مستحقيها؛ مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية والشرعية والفنية كافة، والتعاون مع بعثات الحج.
وحثّ العاملين على التقيد بالخطط الموضوعة في المراحل كافة لتفادي أي صعوبات قد تطرأ خلال تنفيذ النسك.
يُذكر أن عدد العاملين في المشروع هذا العام قد تجاوز ثلاثين ألف شخص، ويحظى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بأضخم مرافق وإمكانيات تشغيلية على مستوى العالم بمعدل إنجاز يعد الأعلى عالميًا؛ حيث يستوعب المشروع هذا العام ما يزيد على مليون رأس من الأغنام يتم تنفيذها في الوقت الشرعي، وهو إنجاز يتحقق بفضل من الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من حكومة المملكة.