رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يرصد جاهزية مرافق مشروع الإفادة من الهدي

يُذكر أن عدد العاملين في المشروع هذا العام قد تجاوز ثلاثين ألف شخص، ويحظى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بأضخم مرافق وإمكانيات تشغيلية على مستوى العالم بمعدل إنجاز يعد الأعلى عالميًا؛ حيث يستوعب المشروع هذا العام ما يزيد على مليون رأس من الأغنام يتم تنفيذها في الوقت الشرعي، وهو إنجاز يتحقق بفضل من الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من حكومة المملكة.