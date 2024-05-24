المملكة تتسلّم ملفّ استضافة المنتدى العالمي الـ11 للمياه

وبهذه المناسبة قدّم وزيرُ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكرَ للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي تقدمه لقطاع المياه؛ مما انعكس على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على كامل سلسلة الإمداد، مشيرًا إلى أن الدعم السخي من القيادة لقضايا وتحديات المياه عالميًّا، أسهم في تعزيز مكانتها الدولية في هذا المجال، وتوّج ذلك باستضافتها لهذا الحدث العالمي الأكبر في مجال المياه، بالإضافة إلى إعلان سموّ ولي العهد، حفظه الله، إنشاء "المنظمة العالمية للمياه" ومقرّها الرياض؛ لحشد الدعم الدولي والمنظمات لمعالجة تحديات المياه وفق منظور تكاملي عالمي.