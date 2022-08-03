جامعة طيبة تعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين على القبول في برامج الجامعة الأكاديمية

وأفاد "اللهيبي" بأن الجامعة عملت على تطوير آلية جديدة في قبول العام القادم ١٤٤٤هـ عبر القبول المرن والمباشر على التخصص، وتتضمن عدة مراحل تشمل إجراء الفرز الأول حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات، ثم الإعلان عن النسبة الموزونة المطلوبة لكل تخصص وحالة التخصص من حيث وجود أماكن شاغرة أم لا (متاح/ مغلق)، ثم ترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة، يليها فتح تعديل الرغبات مرة أخرى للتخصصات المتاحة فقط في جميع الفروع، وإجراء فرز ثانٍ للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم فقط، وفي المرحلة الأخيرة يتم الإعلان عن النسبة الموزونة التي يكتفي عندها كل تخصص.