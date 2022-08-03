جامعة طيبة تعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين على القبول في برامج الجامعة الأكاديمية
أعلنت جامعة طيبة عن نتائج الفرز الأول للمرشحين على القبول في برامج الجامعة الأكاديمية اليوم الأربعاء، مؤكدة أن فترة تأكيد القبول تنتهي الساعة 11:49 مساءً يوم السبت الموافق 08-01-1444هـ حيث إن استكمال إجراءات القبول من خلال الدخول عبر موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط eas.taibahu.edu.sa/AdmAll/action/index.xhtml.
وأكدت الجامعة أن الفترة المتاحة لتأكيد القبول المبدئي "الفرز الأول" بالجامعة للعام 1444 لمن تم استدعاؤه إلكترونيًا من يوم الأربعاء 5-1-1444 إلى يوم السبت 8-1-1444 مؤكدة أنه لا يحق المطالبة بالقبول لمن لم يؤكد قبوله خلال فترة التأكيد المتاحة.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي في تصريح سابق أن قرارات مجلس الجامعات تستهدف تطوير منظومة التعليم وتحسين المخرجات والممارسات الجامعية، كما تستهدف تنمية القدرات البشرية، مضيفًا أن فتح قبول الترشيح يُسهم في تلبية احتياج سوق العمل السعودي من الكوادر البشرية المؤهلة.
وأفاد "اللهيبي" بأن الجامعة عملت على تطوير آلية جديدة في قبول العام القادم ١٤٤٤هـ عبر القبول المرن والمباشر على التخصص، وتتضمن عدة مراحل تشمل إجراء الفرز الأول حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات، ثم الإعلان عن النسبة الموزونة المطلوبة لكل تخصص وحالة التخصص من حيث وجود أماكن شاغرة أم لا (متاح/ مغلق)، ثم ترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة، يليها فتح تعديل الرغبات مرة أخرى للتخصصات المتاحة فقط في جميع الفروع، وإجراء فرز ثانٍ للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم فقط، وفي المرحلة الأخيرة يتم الإعلان عن النسبة الموزونة التي يكتفي عندها كل تخصص.
وأكد "اللهيبي" أن هذه الخطوات والآليات الجديدة للقبول تميزت هذا العام في الاستغناء عن نظام المعاملات الإلكترونية والتي كانت تتم بعد عمليات القبول وتستغرق وقتًا وجهدًا أطول لمعالجتها حيث مُكّن الآن الطالب والطالبة المقبولين من تنفيذ طلباتهم آليًا دون الاحتياج إلى رفع طلب ومعاملة الإلكترونية.