أفضل ممثلة طفلة في مسلسل "الشرار" لـ"سبق": دولتنا تقدم دعمًا لامحدودًا للمرأة
أثمرت جهود أم "العنود وندى" التي كانت لهما المدرسة الأولى في التمثيل والإنشاد منذ صغرهما؛ بفوزهما بعدد من الجوائز في هذا المجال، والتي كان آخرها حصول "ندى" على أفضل ممثلة طفلة في مسلسل "الشرار" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي؛ بينما حصدت الطالبة "العنود" المركز الثاني في مجال (المسرح)، ضمن مسابقة المهارات الثقافية على مستوى المملكة.
وقالت الأم لـ"سبق" إنها بدأت -عندما كان عمر ابنتيها سنتين- في تدريبهما على مهارات التمثيل وأداء أدوار بسيطة، مثل تجسيد العواطف كالبكاء والفرح والحزن والسعادة والضحك وتعابير الوجه وردة الفعل على المواقف المختلفة، مع الحرص على حضورهما ومشاركتهما في مختلف المسابقات والمناسبات الفنية التي تنمي مهاراتهما.
وقدّمت شكرها لصحيفة "سبق"؛ تقديرًا لدعمها للمواهب الصغيرة وإبرازها تشجيعًا وتحفيزًا لها.
من جهتها قالت "ندى" لـ"سبق": منذ أن كان عمري سنتين، درّبتني أمي وعلمتني أبجديات التمثيل والإنشاد وتقديم الأدوار البسيطة؛ حتى اكتسبت الثقة بالنفس.
وأضافت: استفدت من حضوري فعاليات المهرجان الخليجي السينمائي والذي كان حفل ختامه رائعًا ومثريًا لتجربتي البسيطة، وقد جسدت دور "وضحى" الفتاة اليتيمة التي تجد معاملة قاسية جدًّا من "فضة" المرأة الشريرة، وقامت أختها برميي في بئر مهجورة، بعد أن وضعت لي العرائس والدمى التي أحبها، وقامت بدفعي في تلك البئر، وبعد أن تم إنقاذي ذهبتُ لديرة أخرى واحتضنتني "منيفة".
وأردفت "ندى": كواليس العمل كانت مرهقة وصعبة؛ لكنني شعرت بالسعادة وطعم الإنجاز بعد نجاح المسلسل.
وتابعت: أنصح أقراني بأخذ دروس ودورات في التمثيل لمن يحب العمل في هذا المجال، ووالدتي كان لها الفضل -بعد الله- في تحقيق نجاحي في الأعمال الدرامية التي أشارك فيها، وأمي كانت تقول وتؤكد لنا أنه بعد كل تعب وجهد نبذله في التدريبات؛ سوف ننجح في تقديم شيء جميل.
وقالت "ندى": كانت أمي تقدم لنا مشاهد في المنزل، وتطلب منا أداء أدوار حال الغضب والعصبية مثلًا، ومع الوقت اكتسبنا القدرة والخبرة.
ونوّهت الممثلة الصغيرة بدعم القيادة والدولة اللامحدود للمرأة والفتاة السعودية في كل المجالات؛ لإبراز مواهبها وإبداعها وكفاءتها.
من جانبها قالت "العنود"، والتي شاركت في عدة مسلسلات وحصلت على جوائز: حضرت وشاركت في ورش عمل المهرجان الخليجي السينمائي، واستفدت من تجارب جيل الرواد من الممثلين الخليجيين.
وكانت الطالبة العنود عبدالحكيم عبدالله من ضمن 9 طلاب وطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حققوا مراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية، والتي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم؛ حيث حصلت على المركز الثاني في مجال (المسرح).