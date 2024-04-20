أفضل ممثلة طفلة في مسلسل "الشرار" لـ"سبق": دولتنا تقدم دعمًا لامحدودًا للمرأة

وأضافت: استفدت من حضوري فعاليات المهرجان الخليجي السينمائي والذي كان حفل ختامه رائعًا ومثريًا لتجربتي البسيطة، وقد جسدت دور "وضحى" الفتاة اليتيمة التي تجد معاملة قاسية جدًّا من "فضة" المرأة الشريرة، وقامت أختها برميي في بئر مهجورة، بعد أن وضعت لي العرائس والدمى التي أحبها، وقامت بدفعي في تلك البئر، وبعد أن تم إنقاذي ذهبتُ لديرة أخرى واحتضنتني "منيفة".