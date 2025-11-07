"نتاج" تسجل حضورها الأول في "بيبان 2025" لتعزيز تمكين الجمعيات الصناعية والتعدينية

سجلت مبادرة "نتاج" لتمكين المنظمات غير الربحية، التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، مشاركتها الأولى في "بيبان 2025"، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاقها، في خطوة تهدف إلى التعريف بدورها في دعم وتمكين الجمعيات الصناعية والتعدينية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي مشاركة "نتاج" في هذا الحدث الوطني، الذي يعد من أكبر المنصات الريادية والابتكارية في المنطقة، لتؤكد حضور القطاعين الصناعي والتعديني ضمن منظومة العمل غير الربحي، من خلال مبادرات تسهم في تمكين الجمعيات المتخصصة ودعمها في جميع مراحل تطورها من التأسيس إلى التشغيل ثم الاستدامة.
وتشرف على المبادرة الإدارة العامة للقطاع غير الربحي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تعمل "نتاج" كحاضنة للجمعيات الصناعية والتعدينية عبر حزمة متكاملة من الممكنات والخدمات تشمل الحلول التمويلية، وخفض التكاليف التشغيلية، وبرامج تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات البشرية.
وخلال مشاركتها في "بيبان 2025"، استعرضت "نتاج" برامجها الرئيسة الثلاثة، وهي: دعم تأسيس المنظمات غير الربحية، واحتضانها، ومسرعتها، إلى جانب منظومة من الخدمات تشمل الدعم الإعلامي والتقني واللوجستي، وتطوير الشراكات، وتقييم الأثر، والتمكين المؤسسي، والوصول إلى التمويل.
وتجسد مشاركة "نتاج" رؤيتها في بناء قطاع غير ربحي صناعي وتعديني مؤثر يسهم في تطوير المنظومة الوطنية للقطاعين، ويعزز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.