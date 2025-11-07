"نتاج" تسجل حضورها الأول في "بيبان 2025" لتعزيز تمكين الجمعيات الصناعية والتعدينية

وتأتي مشاركة "نتاج" في هذا الحدث الوطني، الذي يعد من أكبر المنصات الريادية والابتكارية في المنطقة، لتؤكد حضور القطاعين الصناعي والتعديني ضمن منظومة العمل غير الربحي، من خلال مبادرات تسهم في تمكين الجمعيات المتخصصة ودعمها في جميع مراحل تطورها من التأسيس إلى التشغيل ثم الاستدامة.