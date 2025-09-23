وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في افتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.