في "عارضة جازان" مغاسل تتلاعب بالفواتير والأسعار تقفز 300%.. و"سبق" ترصد

يذكر أن بلدية العارضة قد أكدت في شهر ديسمبر العام قبل الماضي، بعد أن نشرت "سبق" تقريراً عن قيام بعض مغاسل الملابس برفع الأسعار، وتعليق لافتات تحمل شعار الأمانة، وادعائهم بأنهم حصلوا على الموافقة منها أنه تمت إزالة تلك اللوحات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.