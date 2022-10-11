"تعليم جدة" ينظّم ورشة عن "النزاهة الوظيفية" بالشراكة مع "الرقابة ومكافحة الفساد"

قدم الورشة المفتش المالي بالهيئة عبدالمحسن الحربي، وأدارها المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بدر الشهراني، واستعرضت لائحة الانضباط الوظيفي واختصاصات الهيئة في تلك اللائحة، إضافة إلى التعرف على المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على الأفعال التي تعدّ ممارستها في العمل ضمن الفساد الإداري والمالي حسب القانون، وعقوبة تلك الجرائم.