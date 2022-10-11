"تعليم جدة" ينظّم ورشة عن "النزاهة الوظيفية" بالشراكة مع "الرقابة ومكافحة الفساد"

نظّمت إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة، بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، ورشة عمل عن بعد بعنوان "النزاهة الوظيفية"، بمشاركة عدد من قيادات التعليم ومنسوبيه، وذلك ضمن مبادرة برنامج "وطننا أمانة" الذي تقدمه الهيئة ويحتوي على مجموعة من البرامج وورش العمل.
هدفت الورشة إلى تبيان وتعزيز النزاهة الوظيفية في بيئة العمل وأثرها على الموظف، وأهمية قيم النزاهة ومؤشرات غياب النزاهة الوظيفية.
وأشاد مدير عام تعليم جدة الدكتور نايف الزارع، خلال كلمته في مستهلّ الورشة، بالتعاون المشترك والعلاقة التكاملية بين تعليم جدة وهيئة مكافحة الفساد في تعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد بالمؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أهمية مثل تلك الورش في رفع مستوى أداء الموظفين؛ مما سيثمر ناتجًا إيجابيًّا في عمل تلك المؤسسات ويعزز الحفاظ على مكتسباتها الوطنية، وتجويد مخرجات العمل التعليمي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
قدم الورشة المفتش المالي بالهيئة عبدالمحسن الحربي، وأدارها المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بدر الشهراني، واستعرضت لائحة الانضباط الوظيفي واختصاصات الهيئة في تلك اللائحة، إضافة إلى التعرف على المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على الأفعال التي تعدّ ممارستها في العمل ضمن الفساد الإداري والمالي حسب القانون، وعقوبة تلك الجرائم.
كما تناولت الورشة عددًا من الآثار السلبية للفساد الإداري والمالي؛ ومن أبرزها مخالفة الشريعة الإسلامية وتعثر عجلة التنمية وضعف المؤسسات العامة وغياب الحس الوطني، واستعرضت الورشة في نهايتها أدوار الموظف في مكافحة الفساد، وطرق الإبلاغ عنه.
من جانبها أوضحت مديرة إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة هناء الغامدي، أن الورشة هي الثالثة من نوعها ضمن سلسلة تعاون وتبادل معرفي بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بهدف نشر قيم النزاهة الوظيفية في بيئة العمل وصولًا إلى رفع الإنتاجية وجودة المخرجات.