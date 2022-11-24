"الشورى" يشارك في الاجتماعات التحضيرية للجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

شارك مجلس الشورى في أعمال اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي، التي بدأت اليوم بالقاهرة، تحضيرًا للجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها السبت المقبل بمقر الجامعة العربية.
ومثل المجلس في الاجتماعات أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية هزاع بن بكر القحطاني وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والمرأة والشباب بالبرلمان الدكتورة مستورة الشمري وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان عساف سالم أبو ثنين وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان السفير عبدالله بن عيفان.
وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عرضًا حول التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة بين الاجتماعين، إضافة إلى مسودة أولية لمحاور تقرير الحالة السياسية في العالم العربي.
فيما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان المسودة الثانية لتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2021؛ والمسودة الأولية لخارطة طريق مكافحة عمل الأطفال وخاصة أسوأ أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026؛ والمسودة الأولية لمشروع قانوني استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية.
وتناولت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية لعام 2021؛ والموقف المالي للبرلمان العربي حتى 31 أغسطس 2022؛ والحساب الختامي للبرلمان عن العام المالي المنتهي 2021؛ ومشروع القانون الاسترشادي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وتقرير حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مذكرة بشأن مستجدات العمل على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري: والإطار العام ومحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي 2021.
ورفعت اللجان تقاريرها الختامية ومشاريع القرارات الخاصة ببنود جدول الأعمال إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها السبت المقبل بمقر الجامعة العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي للنظر في إقرارها واعتمادها.