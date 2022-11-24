"الشورى" يشارك في الاجتماعات التحضيرية للجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

وتناولت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية لعام 2021؛ والموقف المالي للبرلمان العربي حتى 31 أغسطس 2022؛ والحساب الختامي للبرلمان عن العام المالي المنتهي 2021؛ ومشروع القانون الاسترشادي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وتقرير حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.