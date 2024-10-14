تضاعف عددها في سنتين.. أكثر من ٩٤ ألفاً من أشجار البن في نجران

تضاعفت أشجار البن بمنطقة نجران من ٤٠٠٠ شجرة عام ٢٠٢٢م، إلى ٧١٨١ شجرة لعام ٢٠٢٣م، لتصل في عام 2024م إلى أكثر من 94.402 شجرة، توزعت في أكثر من 92 مزرعة بالمنطقة ومحافظاتها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح شارع الشهراني أن البن أصبح من ضمن المنتجات المدعومة في برنامج ريف بمنطقة نجران ضمن جهود الوزارة لدعم المزارعين.
من جهته، أبان رئيس اللجنة الزراعية والثروة الحيوانية بغرفة نجران والرئيس التنفيذي لجمعية البن التعاونية بالمنطقة علي ظافر آل الحارث أن من أهم العوامل الأساسية لإنتاج البن الأرابيكا عالي الجودة والذي يعرف بـ"القهوة المختصة" أن تنمو أشجار البن على ارتفاع بين ١٢٠٠ إلى ١٤٠٠متر عن سطح البحر إضافة للمعاملات الزراعية الخاصة.
وأشار بأن وادي نجران يرتفع ١٣٠٠ متر عن سطح البحر إلى جانب خصوبة التربة وعذوبة المياه مما ساهم في الحصول على منتج البن الفاخر. كما شاركت منطقة نجران في مهرجان سلوفود العالمي للقهوة في نسخة ٢٠٢٤ في كوبنهاجن بالدنمارك وحصلت على أعلى تقييم في التذوق ضمن المشاركين في الفعاليات.