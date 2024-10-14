تضاعف عددها في سنتين.. أكثر من ٩٤ ألفاً من أشجار البن في نجران

وأشار بأن وادي نجران يرتفع ١٣٠٠ متر عن سطح البحر إلى جانب خصوبة التربة وعذوبة المياه مما ساهم في الحصول على منتج البن الفاخر. كما شاركت منطقة نجران في مهرجان سلوفود العالمي للقهوة في نسخة ٢٠٢٤ في كوبنهاجن بالدنمارك وحصلت على أعلى تقييم في التذوق ضمن المشاركين في الفعاليات.