إلقاء شعري مميز وكلمة بالإنجليزية.. شاهد كيف أبدى وزير التعليم إعجابه بطالبيْن
أبدى وزير التعليم يوسف البنيان، إعجابه بالإلقاء الشعري للطالب عبدالله الخنيفر في متوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم، وأثنى على معلمه محمد المهنا؛ وذلك خلال زيارته للمدرسة صباح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
كما استحسن الوزير "البنيان" كلمة باللغة الإنجليزية للطالب نواف العندس بالصف الثاني المتوسط في ذات المدرسة، عن إكرام وتقدير المعلم.
وكان "البنيان" قد شارك الطلاب احتفاءهم بمعلميهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ خلال زيارته صباح اليوم لمتوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم بمكتب تعليم العليا؛ وذلك بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، وكان في استقباله مدير المدرسة حسن السرحاني.
وكرّم وزير التعليم عددًا من المعلمين خلال زيارته لهم في فصولهم بمتوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم، وأثنى على أدائهم ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلًا زاهرًا للوطن.