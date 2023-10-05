إلقاء شعري مميز وكلمة بالإنجليزية.. شاهد كيف أبدى وزير التعليم إعجابه بطالبيْن

وكرّم وزير التعليم عددًا من المعلمين خلال زيارته لهم في فصولهم بمتوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم، وأثنى على أدائهم ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلًا زاهرًا للوطن.