أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تُجسّد جمال الطبيعة في عسير

وأشار إلى أن فترة سهيل تُعَدّ من أجمل الأوقات في عسير، حيث يعتدل الجو وتنضج غالبية فواكه الخريف، وخاصة الرمان الذي يبدأ نضجه خلال هذه الفترة، وتبقى فترة الخريف، بمناخها المعتدل وضبابها الساحر، من أبرز مقومات عسير الطبيعية التي تمنحها طابعًا سياحيًا فريدًا يعزّز مكانتها كونها إحدى أجمل وجهات المملكة.