رقم قياسي جديد.. 621 مليون مستفيد ومستمع لترجمة خطبة عرفة عالميًا

ويستهدف المشروع الذي يدار بأيدي كفاءات سعودية؛ الحجاج في مشعر عرفة، وأبناء العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة عبر التقنيات الحديثة من المسلمين غير الناطقين بالعربية؛ ليكتمل عقد الترجمة من الحرمين الشريفين ومن مسجد نمرة بمشعر عرفات؛ ابتغاء لمرضاة الله، وأداء للأمانة، واستشعارًا للمسؤولية والشرف العظيم الذي خصَّ الله به المملكة لرعاية الحرمين الشريفين وزوارهما من ضيوف الرحمن، وإيصالًا لرسالة الحرمين للعالم الإسلامي أجمع.