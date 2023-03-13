واشنطن: اتفاق الرياض وطهران إيجابي لوقف تصعيد التوترات بالمنطقة

يُشار إلى أنه إثر الاتفاق الذي عُقد الجمعة الماضية صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث، تضمَّن البنود التي نص عليها، ومن بينها التشديد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى عقد وزيرَي الخارجية السعودي والإيراني اجتماعًا لتفعيل ترتيب تبادُل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلاً عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقَّعة في 1998.