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إنقاذ طفل بجراحة معقدة استغرقت 4 ساعات بمستشفى أبها للولادة

الفحص أظهر وجود تهشّم في الفك السفلي وتهتك الأنسجة المحيطة به
إنقاذ طفل بجراحة معقدة استغرقت 4 ساعات بمستشفى أبها للولادة
واس
واس

نجح فريق طبي في مستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية جراحية وُصِفَت بـ" المعقّدة" استمرت قرابة أربع ساعات لطفل تم استقباله كحالة "إنقاذ حياة".

وقالت "صحة عسير": أكد الفحص السريري والإشعاعي للطفل وجود تهشّم في الفك السفلي وتهتك الأنسجة المحيطة به، ونتيجة لذلك قام قسم جراحة الوجه والفكين بالإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم إجراء عمل جراحي إسعافي للطفل، تضمّن إعادة ترميم للفك السفلي كاملاً، وإعادة تهيئة الأنسجة المصاحبة له.

وأشارت إلى أن الطفل خرج من المستشفى بعد استقرار الحالة، لكنه ما زال تحت المتابعة من قبل الفريق الطبي الذي أشرف على الحالة.

فريق طبي
مستشفى أبها للولادة والأطفال

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