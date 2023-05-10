إنقاذ طفل بجراحة معقدة استغرقت 4 ساعات بمستشفى أبها للولادة

وقالت "صحة عسير": أكد الفحص السريري والإشعاعي للطفل وجود تهشّم في الفك السفلي وتهتك الأنسجة المحيطة به، ونتيجة لذلك قام قسم جراحة الوجه والفكين بالإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم إجراء عمل جراحي إسعافي للطفل، تضمّن إعادة ترميم للفك السفلي كاملاً، وإعادة تهيئة الأنسجة المصاحبة له.