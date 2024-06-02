بين 26.7 و29 ريالًا سعوديًّا للسهم.. تفاصيل عن بدء الطرح الثانوي العام لأسهم "أرامكو" العادية

وسوف يتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ 05/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م، في الحالات التالية: (أ) إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، (ب) إذا لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل، أو (ج) إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر الموافق يوم الخميس بتاريخ 29/ 11/ 1445هـ الموافق 06/ 06/ 2024م.