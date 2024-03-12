بعد انقطاع 12 عاماً.. المملكة تستقبل باخرة أسترالية محملة بـ 25 ألف رأس من الأغنام

يأتي ذلك في وقت استقرت أسعار اللحوم في السوق السعودي مع دخول شهر رمضان المبارك، في أعقاب استقبال الشحنة الأولى من الأغنام الأسترالية التي عادت بعد انقطاع طويل عن السوق السعودي حيث تشهد الفترة المقبلة استقبال عدد جديد من الشحنات حتى انطلاق موسم الحج؛ بهدف توفير جميع احتياجات المستهلكين بمختلف شرائحهم.