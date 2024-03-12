بعد انقطاع 12 عاماً.. المملكة تستقبل باخرة أسترالية محملة بـ 25 ألف رأس من الأغنام

كشف رئيس لجنة المواشي في غرفة جدة سابقاً سليمان الجابري، أن الطلب يتزايد على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم استقبال أول باخرة محملة بأكثر من 25 ألف رأس من الأغنام بعد انقطاع أكثر من 12 عاماً.
يأتي ذلك في وقت استقرت أسعار اللحوم في السوق السعودي مع دخول شهر رمضان المبارك، في أعقاب استقبال الشحنة الأولى من الأغنام الأسترالية التي عادت بعد انقطاع طويل عن السوق السعودي حيث تشهد الفترة المقبلة استقبال عدد جديد من الشحنات حتى انطلاق موسم الحج؛ بهدف توفير جميع احتياجات المستهلكين بمختلف شرائحهم.
وأكد "الجابري" أن الفترة المقبلة ستشهد استقبال المزيد من الشحنات الأخرى لمواجهة الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء، وتوفير جميع احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى العاصمة المقدسة في هذه الأيام لقضاء شهر رمضان المبارك في رحاب البيت العتيق.
وأبان أن الأسعار ستشهد المزيد من الثبات والاستقرار في الأيام المقبلة، في ظل حرص الدولة -أيدها الله- على توفير احتياج البلاد من اللحوم الحمراء وفتح باب الاستيراد لدول جديدة لتنويع المصادر وتغطية الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن عودة الاستيراد من أستراليا تأتي في إطار حرص حكومة المملكة على تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار "الجابري" إلى أنه من المتوقع وصول شحنة باخرة جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ 25 ألف رأس من المواشي الأسترالية في نهاية رمضان المبارك.